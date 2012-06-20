〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,因运输活动增多

路透6月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨,因大西洋和太平洋干散货运输行业活动都在增多.

波罗的海乾散货运价指数涨18点,或1.89%,至972点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.37%至1,089点,日均获利增加31美元至8,699美元.

"两大洋水域显示出不错的上行趋势,因运输活动增加,"Intermodal Shipbrokers公司George Lazaridis称.

但分析师预计巴拿马型船运价指数升势将有限,因船舶供应增加将产生影响并再度抑制市场.

"我们认为进一步升幅有限,因中国高煤炭库存伤及需求,而船舶供应增加产生压力,"RS Platou Markets 分析师Herman Hildan称.

灵便型和超灵便型船日均获利分别上升至10,111和11,980美元,主要受大西洋水域状况好转刺激.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升5个点至1,145点,日均获利上涨66美元,至3,486美元.不过其费率仍处于极度萧条水平,非常接近数年低位.

分析师预计海岬型船运价近期至中期内仍将承压,因中国铁矿石租船活动相对清淡,且目前船舶供应过剩.(完)