《汇市简讯》欧元/日圆波动但变动不大,目标位在101.64

2236GMT * 101.00下方的阻力位被突破,创出新高101.42 * 欧元波动但变动不大,日圆引领交叉盘走高 * 日线动量指标微升,可能延续 * 目标位在2012年跌势的38.2%回档位101.64 * 100.50是初步支撑位(完) --编译 张涛;审校 徐文焰