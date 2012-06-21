穆巴拉克健康状况为埃及添不确定性

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗6月20日电（记者 Marwa Awad/Edmund Blair）---埃及开罗一家部队医院的官员称，穆巴拉克周三处于时而昏迷时而清醒的状态。这令埃及面临新的不确定性，而该国官员也推迟宣布总统选举结果。

埃及两个竞选阵营相互指责对方选举舞弊，进一步加深该国的不安情绪。选举结果周四不会宣布，意味着在投票结束后一整周内都可能无法知晓选举结果。

穆斯林兄弟会威胁称，如果前将领沙菲克被宣布为胜选者，他们将示威抗议。但该组织一位高层告诉路透，将不会发生暴力冲突。穆斯林兄弟会的候选人穆尔西周一曾宣称赢得胜利。

沙菲克阵营表示有信心获胜，他们呼吁各方团结，称愿意为穆斯林兄弟会提供高级职务，还表示若沙菲克落败，他也将接受事实并愿意为穆尔西效力。

现年84岁的穆巴拉克曾统治埃及30年，他到底罹患何病尚不得而知。两位安全消息人士和他的一位辩护律师称，穆巴拉克住在重症监护室，他的身体状况“基本稳定”或“正在恢复稳定”，医生偶尔会使用呼吸机帮助他呼吸。

穆巴拉克虽因被判终身监禁在服刑，但他仍被安排在尼罗河畔一家设备精良的埃及医院接受治疗。这引起一些民众怀疑，军方或在设法让穆巴拉克免受牢狱之苦。

穆巴拉克自6月2日被判终身监禁以来，他的健康状况引发大量猜测，这给埃及的政治过渡蒙上阴影，也让全国警醒：在穆巴拉克下台16个月后，关于埃及将走向何方以及民主是否将要生根等问题均未解决。

穆巴拉克的辩护律师Mohamed Abdel Razek称他的身体状况“基本稳定”，并将他的健康危机归咎于监狱医院治疗水平太差。

“总统仍处于时而昏迷时而清醒的状态，还患有中风，这一切都需要有特殊医疗设备的医院来治疗。”（完）