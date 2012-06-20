〔表格〕新西兰第一季经季节调整后GDP较上季增长1.1%,胜预期

《全球重要经济事件一览表》--3月2日-3月9日
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透惠灵顿6月21日电---周四公布的官方统计数据显示,新西兰第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长1.1%.
路透调查的预估中值为较前季成长0.5%,较上年同期成长1.1%.新西兰央行在6月货币政策声明中预估第一季增长0.4%.
(括号内为修正值)
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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第一季 去年第四季 2011年第一季
+1.1% +0.4% (+0.3) +0.6%
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GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第一季 去年第四季 2011年第一季
+2.4% +1.9 (+1.3%) +1.2%
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实质年平均变动 *
第一季 去年第四季 2011年第一季
+1.7% +1.4% (+1.1%) +1.7%
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GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第一季 去年第四季 2011年第一季
+0.8% +0.4% (+0.3) +0.3%
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GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第一季 去年第四季 2011年第一季
+1.0% +0.3% (+0.3%) +0.2%
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* 计算方法为,以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和,然后以百分比形式表示.
新西兰统计局称,第二季GDP数据将于9月20日公布.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N