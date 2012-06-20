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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 07:06 BJT

〔表格〕新西兰第一季经季节调整后GDP较上季增长1.1%,胜预期

路透惠灵顿6月21日电---周四公布的官方统计数据显示,新西兰第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长1.1%.

路透调查的预估中值为较前季成长0.5%,较上年同期成长1.1%.新西兰央行在6月货币政策声明中预估第一季增长0.4%.

(括号内为修正值)

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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第一季 去年第四季 2011年第一季

+1.1% +0.4% (+0.3) +0.6%

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GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第一季 去年第四季 2011年第一季

+2.4% +1.9 (+1.3%) +1.2%

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实质年平均变动 *

第一季 去年第四季 2011年第一季

+1.7% +1.4% (+1.1%) +1.7%

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GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第一季 去年第四季 2011年第一季

+0.8% +0.4% (+0.3) +0.3%

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GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第一季 去年第四季 2011年第一季

+1.0% +0.3% (+0.3%) +0.2%

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* 计算方法为,以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和,然后以百分比形式表示.

新西兰统计局称,第二季GDP数据将于9月20日公布.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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