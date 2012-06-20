《汇市简讯》欧元/美元持稳,因欧元区债券市场趋于安定

2247GMT * 西班牙与意大利公债收益率下降,支撑欧洲股市与欧元 * 欧元/美元在美联储公布政策决定后波动,但当日收平 * 市场对于美联储是否在2012年推出第三轮量化宽松看法分歧 * 焦点回到欧元区债务危机,下周欧盟召开峰会 * 预计在1.2450/1.2750进一步整理,除非突破1.2750 * 传言称1.2750上方有大量停止单,可能维持欧元/美元相对看多(完) --编译 张涛;审校 徐文焰