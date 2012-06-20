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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 07:10 BJT

全球外汇市场6月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月20日(三)

2330 - 日本路透短观调查6月制造业景气判断指数

2350 - 日本一周资本流动数据

6月21日(四)

0600 - 瑞士5月贸易收支

0658 - 法国6月采购经理人指数(PMI)初值

0700 - 瑞士央行公布2012年6月份月度统计报告和银行业统计报告

0715 - 瑞士第一季工业订单

0728 - 德国6月PMI初值

0758 - 欧元区6月PMI初值

0800 - 欧元区4月经常帐

0830 - 意大利5月对非欧盟国家贸易收支初值

0830 - 英国5月零售销售

1000 - 英国工业联盟(CBI)6月总工业订单差值

1230 - 美国6月16日当周初请失业金人数

1258 - 美国6月制造业PMI

1400 - 欧元区6月消费者信心指数

1400 - 美国5月领先指标

1400 - 美国5月成屋销售

1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)4月房屋价格

1400 - 美国6月费城联邦储备银行制造业指数

1600 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在一个经济论坛上发表演讲

-- - 欧元集团会议

-- - 欧洲央行管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划

-- - 欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)会议

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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