全球外汇市场6月21日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月20日(三)
2330 - 日本路透短观调查6月制造业景气判断指数
2350 - 日本一周资本流动数据
6月21日(四)
0600 - 瑞士5月贸易收支
0658 - 法国6月采购经理人指数(PMI)初值
0700 - 瑞士央行公布2012年6月份月度统计报告和银行业统计报告
0715 - 瑞士第一季工业订单
0728 - 德国6月PMI初值
0758 - 欧元区6月PMI初值
0800 - 欧元区4月经常帐
0830 - 意大利5月对非欧盟国家贸易收支初值
0830 - 英国5月零售销售
1000 - 英国工业联盟(CBI)6月总工业订单差值
1230 - 美国6月16日当周初请失业金人数
1258 - 美国6月制造业PMI
1400 - 欧元区6月消费者信心指数
1400 - 美国5月领先指标
1400 - 美国5月成屋销售
1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)4月房屋价格
1400 - 美国6月费城联邦储备银行制造业指数
1600 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在一个经济论坛上发表演讲
-- - 欧元集团会议
-- - 欧洲央行管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划
-- - 欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)会议
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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