《美债周四展望》多数公债价格下跌,美联储延长扭转操作提振30年债

《全球重要经济事件一览表》--3月2日-3月9日
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透纽约6月20日电---多数美国公债价格周三小幅下跌,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布延长买入更多长期公债的计划,以扶助面临停滞风险的美国经济后,30年期公债上涨.
美联储延长卖短买长操作以压低借贷成本的决定提振30年期公债价格自低点上涨,但打压期限较短公债的价格走软.
长期和中期债收益率(殖利率)差缩窄.
"五年期以上公债收益率曲线趋平,"Stone & McCarthy Research Associate的市场分析师John Canavan表示."美联储今日公布的政策决定与市场预期一致,且市场也一直在消化这样的决定,因此今天的市场反应和收益率曲线趋平只是最终消化许多人,而非所有人,预期的美联储政策会议结果."
30年期公债价格上涨11/32,收益率US30YT=RR由周二的2.74%跌至2.72%.指标10年期公债价格下滑5/32,收益率US10YT=RR由周二的1.63%上涨至1.64%.
"美联储在延长卖短买长操作(扭转操作,twist operation)的措施方面所做的仅仅是下限,但表示准备在适当的时候采取进一步措施.其措辞较4月政策会议后的声明增加了不少力度," Decision Economics驻纽约分析师和执行董事Cary Leahey表示.
"美联储4月声明的措辞是可能会调整资产购买操作中的资产组成,但此次声明明显在暗示将推出第三轮量化宽松,"Leahey表示.美联储在执行量化宽松举措时通过买入证券扩大资产负债表规模.
声明称美联储准备"在适当的时候进一步采取措施"扶助经济,这种说法在4月会议后的声明中没有出现.
德意志证券首席美国分析师Joseph LaVorgna表示,措辞的变化非常重要.
"美联储准备好进一步放宽政策,其中显然包括如果经济和金融条件具备,将直接扩大资产负债表规模,"他表示.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
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