《美债周四展望》多数公债价格下跌,美联储延长扭转操作提振30年债

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约6月20日电---多数美国公债价格周三小幅下跌,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布延长买入更多长期公债的计划,以扶助面临停滞风险的美国经济后,30年期公债上涨.

美联储延长卖短买长操作以压低借贷成本的决定提振30年期公债价格自低点上涨,但打压期限较短公债的价格走软.

长期和中期债收益率(殖利率)差缩窄.

"五年期以上公债收益率曲线趋平,"Stone & McCarthy Research Associate的市场分析师John Canavan表示."美联储今日公布的政策决定与市场预期一致,且市场也一直在消化这样的决定,因此今天的市场反应和收益率曲线趋平只是最终消化许多人,而非所有人,预期的美联储政策会议结果."

30年期公债价格上涨11/32,收益率US30YT=RR由周二的2.74%跌至2.72%.指标10年期公债价格下滑5/32,收益率US10YT=RR由周二的1.63%上涨至1.64%.

"美联储在延长卖短买长操作(扭转操作,twist operation)的措施方面所做的仅仅是下限,但表示准备在适当的时候采取进一步措施.其措辞较4月政策会议后的声明增加了不少力度," Decision Economics驻纽约分析师和执行董事Cary Leahey表示.

"美联储4月声明的措辞是可能会调整资产购买操作中的资产组成,但此次声明明显在暗示将推出第三轮量化宽松,"Leahey表示.美联储在执行量化宽松举措时通过买入证券扩大资产负债表规模.

声明称美联储准备"在适当的时候进一步采取措施"扶助经济,这种说法在4月会议后的声明中没有出现.

德意志证券首席美国分析师Joseph LaVorgna表示,措辞的变化非常重要.

"美联储准备好进一步放宽政策,其中显然包括如果经济和金融条件具备,将直接扩大资产负债表规模,"他表示.(完)