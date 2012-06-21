伊朗核谈判未获突破 外交途径或将山穷水尽

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/伦敦6月20日电---在限制伊朗核项目问题上，西方可能尚未停止外交努力，但本周莫斯科谈判未获突破，令外交途径解决伊朗核问题看似命悬一线。
为提防以色列袭击伊朗，伊朗及其谈判方希望举行谈判，即使只是最小规模地推进，但周一及周二在莫斯科的谈判失败。
7月3日，伊朗和六国将在伊斯坦布尔举行技术层面的后续会议，但双方未就进一步政治谈判达成一致。预计西方国家将在未来两周对伊朗实施严厉的贸易制裁。
政治风险咨询机构欧亚集团（Eurasia Group）的库普坎（Cliff Kupchan）称：“外交途径（解决问题）即将走到尽头。双方都低估了推进谈判的困难。（谈判）几乎没有进展，表明各方实质上分歧很大。”
位于美国的伊朗专家帕西（Trita Parsi）称，如果不能积极进行妥协，爆发战争的可能性将更大。
一名西方外交人士称：“看似伊朗人还未决定接受对其核项目设限，要是他们还没做出这一决定，那么，其他国家的讨论真的没用。”
“伊朗的确要求召开这次专家会议，俄罗斯也希望如此，所以我们同意了。但我们的感觉是，不会取得多少进展。但没有人会彻底关上谈判的门。”（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。