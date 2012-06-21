伊朗核谈判未获突破 外交途径或将山穷水尽

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科/伦敦6月20日电---在限制伊朗核项目问题上，西方可能尚未停止外交努力，但本周莫斯科谈判未获突破，令外交途径解决伊朗核问题看似命悬一线。

为提防以色列袭击伊朗，伊朗及其谈判方希望举行谈判，即使只是最小规模地推进，但周一及周二在莫斯科的谈判失败。

7月3日，伊朗和六国将在伊斯坦布尔举行技术层面的后续会议，但双方未就进一步政治谈判达成一致。预计西方国家将在未来两周对伊朗实施严厉的贸易制裁。

政治风险咨询机构欧亚集团（Eurasia Group）的库普坎（Cliff Kupchan）称：“外交途径（解决问题）即将走到尽头。双方都低估了推进谈判的困难。（谈判）几乎没有进展，表明各方实质上分歧很大。”

位于美国的伊朗专家帕西（Trita Parsi）称，如果不能积极进行妥协，爆发战争的可能性将更大。

一名西方外交人士称：“看似伊朗人还未决定接受对其核项目设限，要是他们还没做出这一决定，那么，其他国家的讨论真的没用。”

“伊朗的确要求召开这次专家会议，俄罗斯也希望如此，所以我们同意了。但我们的感觉是，不会取得多少进展。但没有人会彻底关上谈判的门。”（完）