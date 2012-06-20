版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 06:59 BJT

《日本重要政经日程》--6月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月20日(三)

2330 - 6月路透短观调查.

2350 - 6月10-16日资本流动数据.

6月21日(四)

-- - 央行审议委员石田浩二会晤日本南部鹿儿岛商界领袖.

0120 - 三个月期贴现国库券标售.

0130 - 日本流动性供给标售.

0330 - 中国驻日本大使就双边关系发表讲话.

0500 - 石油连盟会长木村康举行月度新闻发布会.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐