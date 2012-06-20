《汇市简讯》新西兰元/美元上涨,受强劲的GDP数据提振

2256GMT * GDP数据强于预期,激励新西兰元涨50个点 * 5、 10和20日移动均线与动量指标一同升高 * 目标位在2012年跌势的61.8%回档位0.8085 * 今日上午低点0.7948是初步支撑位(完) --编译 张涛; 审校 张荻