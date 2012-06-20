〔EIA库存周报〕美国原油和燃油库存上升,原油进口增长

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/15/12 较上周 较上年 06/15/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 385.1 -0.6 22.2 387.3 2.9 23.5

馏分油 120.8 -0.3 -22.4 121.1 1.2 -20.9

汽油 204.9 1.1 -7.0 202.7 0.9 -11.9

取暖油 26.7 0.9 -7.2 26.0 1.2 -7.7

新配方(RFG)汽油 0.1 -0.2 0.1 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 39.4 0.7 -2.4 39.2 0.0 -3.5

原油日加工量 15.3 0.0 0.5 15.6 0.0 0.3

炼厂产能利用率(%)91.1 +2.4 +4.6 91.9 -0.1 +2.7

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.6 -0.02 -0.4

路透6月20日电---美国政府周三公布的数据显示,上周美国原油和成品油库存上升,因原油进口激增和国内燃油需求较上年同期下滑.

原油库存上升出人意料,而成品油库存增幅略高于分析师此前的预估.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至6月15日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周增长286万桶至3.873亿桶.路透调查的分析师预测为减少110万桶.

原油库存上升源于原油日进口量增加32.8万桶,至941万桶;同时炼厂产能利用率虽下滑0.1个百分点至91.9%,但仍处于高位.分析师原本预期产能利用率微升0.1个百分点.

燃油库存上升,因国内成品油需求四周均值较上年同期下滑2.2%.

在EIA数据公布后,美国7月原油期货CLc1扩大跌幅,结算价报每桶81.80美元,下挫2.23美元.该期约盘中跌至日低80.91美元,为去年10月6日以来最低水准.[ID:nST0466454]

"原油库存增加出人意料,因此油价进一步下跌,"Tradition Energy的Gene McGillian指出.

"但美国库存状况一段时间来一直对油市不利,因此今天发布的报告并不太令人吃惊."

自4月底以来,美国原油期货已累计挫跌22%,受累于全球经济数据疲软,美国需求乏力,以及沙特阿拉伯等石油输出国组织(OPEC)和美国国内生产商的原油供应充足.

**中西部石油过剩**

美国石油期货交割地--库欣基地的原油库存增加36万桶,至4,776万桶,尽管上月Seaway输油管道的输送方向倒转,将过多的中西部原油输往休斯敦.

上周中西部地区(PADD 2)的原油库存升至1.1227亿桶,达到历史最高.

美国汽油库存增加94.3万桶,至2.0274亿桶,超过分析师预估的增加80万桶.包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上升116万桶,至1.2113亿桶,亦超越分析师预期的增加80万桶.(完)