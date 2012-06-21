〔金砖国家〕6月20日股汇市收盘纵览

路透6月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月20日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.51%,报948.27点.

中国股市:中国股市沪综指周三缩量收低,周边市场普遍造好情况下国内股市颓势不改,以医药股为代表的前期涨势较好板块亦遭遇集中做空.分析人士预计,大盘短线仍将继续围绕2,300点附近进行拉锯,但重心已开始逐步下移.沪综指.SSEC收报2,292.877点,下跌7.918点或0.34%.上海A股成交额为503亿元人民币,上交易日为576亿元.[.SSCN]

香港股市:香港恒生指数周三收于一个月高位,受助于对美国联邦储备理事会(美联储,FED)或推出新一轮货币刺激措施的乐观期望,不过恒指本周第二天受到强技术阻力的压制.恒生指数.HSI收涨0.5%,至19,518.85点,为5月15日以来最高.但涨势受到现位于19,591点的200日移动均线的压制,该水准周一亦曾限制大盘.汇丰控股(HSBC)(0005.HK)对恒指的提振作用最大.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收跌.中间价持坚体现央行稳定汇价意图,但欧洲危机等因素令市场依旧看好美元.从近日汇价在6.35-6.36元区间稳定交投看,二者正维持着一种微妙的"远距离平衡".境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水355点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3954元.[CNY/CN]

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印度股市:印度指标股指周三小幅上涨,因为Larsen & Toubro等电力设备生产商的股价上涨,因为市场寄望印度政府将考虑对外国生产商征收进口关税.指标BSE指数.BSESN上涨0.22%,报16,896.63点,为连续第二日录得升幅.[.BO]

印度汇市:印度卢比连续第三日走软,兑美元收在56下方,为6月来首次,因为源自石油企业的美元买需令卢比承压,这令央行干预可期.根据SBI数据SBITREASURY01,印度卢比兑美元INR=D2收报56.15/16,上日收盘价为55.95/96.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,332.640点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.25%至720.68点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.27%至32.5300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.55%,报41.3200.

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巴西股市:拉丁美洲股市周三上涨,此前美联储称其将延长刺激计划,以帮助支撑经济复苏.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP结束为期四日的涨势,微跌0.05%,收报57,166.55点[ID:nL1E8HKJOB]

巴西汇市:拉丁美洲货币走软,因为虽然美联储延长了货币刺激计划,但仅此而已,这令投资者感到失望.巴西雷亚尔兑美元BRL=BRBY走软0.26%.[ID:nL1E8HKAA8]

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南非股市:南非综合指数周三录得17年来最高收位,小涨0.2%,因为低于预期的通胀数据提升了降息预期.综合指数.JALSH上涨0.21%,报34,788.37点,为纪录最高收盘位.日内稍早一度触及34,808.92的纪录高位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.19%,报30,764.32点,盘中曾触及2月以来的最高位30,799.88点.[.J][ID:nL5E8HK7WR]

南非汇市:南非兰特盘旋于隔夜收盘水准附近,脱离稍早所及五周高位,因为围绕欧债问题的不确定性挥之不去持续令投资者神经紧绷.兰特兑美元ZAR=D3一度触及8.1702的五周新高,但随后便丧失了一些动能,1520 GMT时报8.19,较周二收盘价8.20几无变化.[ZAR/][ID:nL5E8HKF9P](完)