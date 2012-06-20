〔中国证券〕证监会拟放松QFII和基金管制,QFII持股限制将提高到30%

路透上海6月21日电---中国证监会宣布拟放松合格境外机构投资者(QFII)和基金管制,以吸引更多资金入市.其中,将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%,单个境外投资者的持股限制不变.

证监会周三晚间在其网站发布相关征求意见稿并称,将取消对基金公司持股5%以下股东的审核,取消内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定.

意见稿并显示,证监会同时将降低QFII资格要求,其中资产管理机构、保险公司、其他机构投资者(养老金、主权基金等)的经营时间由五年降为两年,证券资产规模由50亿美元降为5亿美元,体现了鼓励境外长期资金进入的政策导向.

证监会还拟修改相关规定,拓宽基金公司资产管理计划的投资范围,非上市公司股权、债权类资产、收益权资产等将纳入投资范围.(完)

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