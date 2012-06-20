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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 07:22 BJT

《汇市简讯》美元/坡元继续持坚于1.2650上方

2306GMT * 美元/坡元纽约收于1.2677,隔夜交投区间为1.2666-1.2719 * 美联储宣布延长卖短买长操作,提供支撑 * 商品货币下跌,但其它资产市场收平 * 美元/坡元难以突破1.2650,也许是担心金管局动向 * 今日要点是中国PMI初值数据 * 中国6月新增银行贷款达到1万亿元人民币,消息尚未得到证实(完) --编译 张涛;审校 王冠中

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