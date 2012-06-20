〔欧元区利率〕ECB执委科尔称,央行下次会议将讨论降息--金融时报

美国财政：特朗普税制改革计划中，抵押贷款利息抵税不变-财长
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计画，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透法兰克福6月20日电---金融时报周三引述欧洲央行(ECB)执委科尔的话称,欧洲央行在下次会议上料将讨论降息.但即便央行可能将已处于纪录低位1%的利率水平进一步下调,这也不会是包治百病的万灵药.
科尔还对各国政府拒绝动用欧盟救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)来购买受困国公债提出批评.
"当然,EFSF在将近一年前获准干预二级市场,而政府尚未决定使用这项工具,这些都令人不解."他接受金融时报专访时称.
然而,他驳斥了欧洲央行应当根据其证券市场计划(SMP)再度出手买入债券的说法."在现阶段,我们不认为SMP是最佳的工具."他说.
"降息肯定是一个货币政策选项."科尔指出.
"在上次管理委员会会议上曾经讨论过这种可能,我预计下次会议上还将讨论."
在希腊问题方面,他认为欧洲央行正在等待观望大选后的新政府将持有何种立场和承诺.
科尔还暗示,欧洲央行可能再次放松对央行贷款抵押品的规定,表示虽然不存在缺乏一般抵押品的情况,但在某些地方已经出现紧张情况.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计画，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周三收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日增加 10.2亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,114.2亿元，创逾一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/1 5,334.3 3,779.9 9,114.2 10.2 3,246.93 2/28 5,322.3 3,781.7 9,104.0 21.9 3,241.73 2/27 5,306.9 3,775.2
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。