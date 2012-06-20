《汇市简讯》澳元/新西兰元大跌后接近关键支撑位

2306GMT * 澳元/新西兰元跌70个跳动点,因新西兰GDP远强于预期 * 关键费波纳奇支撑位在1.2715/20 (1.2520/1.3048走势的61.8%回档位) * 若跌破1.2710,则将指向1.2620/25 (完) --编译 张涛; 审校 郑茵