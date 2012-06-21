美国与加拿大经济指标预测--6月21日-6月28日****

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透6月21日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月21日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
扣除汽车后的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月16日当周 38.0 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.2
续领失业金人数(万人) 6月9日当周 327.5 327.8
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 53.0 54.0
1400 美国领先指标 5月 +0.1% -0.1%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 4月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +2.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 457 462
成屋销售变动率 -1.1% +3.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 0.0 负5.8
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.10
6月22日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- 121.9
----------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月25日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.5 34.3
6月26日(二)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 78
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月23日当周 -- 0.0
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月23日当周 -- 2.4
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 4月 -2.5% -2.6%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 64.0 64.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正4
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 -- 10.1
6月27日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月22日当周 -- 941.5
再融资指数 -- 5,385.8
1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +0.4% 持平
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.9%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -2.1%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 94.2
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 +1.1% -5.5%
6月28日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.9% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.7% +1.7%
最终销售 +1.7% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -4.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月23日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 6月16日当周 -- --
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 6月 -- 9 (完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。