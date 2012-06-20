版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 07:36 BJT

〔标题新闻〕中国石化考虑斥数以十亿美元计资金竞购Chesapeake Energy旗下资产--金融时报

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HK6N6]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐