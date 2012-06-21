〔美国个股〕宝洁再次下调获利预估,聚焦主要业务和新产品

路透芝加哥/伦敦6月20日电---宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)周三承认,在应对西欧、美国和中国需求持续放缓的同时,公司缺乏重量级的新产品且削减成本行动不够迅速.

宝洁是全球最大的家居用品制造商,该公司周三一如外界预期,两个月来再度调降增长预估.公司称,在未来一个财年内没有回购股份的计划,并将力争保持"AA-"的信用评级.

就在前一天,联邦快递(FDX.N)对全球经济成长放缓发出警告,食品制造商达能(Danone)(DANO.PA)也表示西班牙消费者选择价格低廉的酸奶,也影响公司的获利.

宝洁表示,为提高利润,公司将把重点放在40个规模最大的业务、20个最重要的新产品和10个最重要的发展中市场上.

宝洁股价在纽约证交所收跌2.9%,报60.39美元.联合利华(UNc.AS)和高露洁(Colgate-Palmolive)(CL.N)等拥有全球业务的同业股价亦下跌.