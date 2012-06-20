《汇市简讯》澳元/美元走升,受新西兰元/美元强势带动

2338GMT * 澳元/美元升至1.0200,受到新西兰元走强带动 * 阻力位在1.0215/25之间的三重顶 * 自营账户打算在1.0220/30卖出,在1.0250上方建立停止单 * 200日均线在1.0250,云区顶部在1.0270(完) --编译 张涛; 审校 郑茵