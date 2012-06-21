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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 08:09 BJT

《中国报摘》--金融时报6月21日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦涛在二十国集团领导人第七次峰会发表专题讲话,建立公平公正包容有序的国际金融体系,有利于世界经济长期健康稳定发展.

* 其他:

--中国银监会主席尚福林表示,进一步引领银行业支持实体经济发展,积极稳妥创新金融服务,同时着眼于风险管控.

--国家能源局鼓励引导民间资本进一步扩大能源领域投资,列入国家能源规划的项目,除法律法规明确禁止的以外,均向民间资本开放.(完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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