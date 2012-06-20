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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 07:55 BJT

《汇市简讯》台湾出口订单不像预期那样糟糕

2341GMT * 店头美元/台币料开盘报29.86左右,隔夜NDF交投于29.85-89 * 美联储扭转操作决定导致汇市剧烈波动,但多数货币对收盘几无变动 * 5月出口订单连续第三个月下降,但略好于预期 * 显示科技产业有一些韧性,预示下半年出口改善 * 中国PMI初值是今日关注焦点,我们预计在48-50(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍

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