〔中国金融〕6月银行新增贷款或达万亿元,因季末突击放贷--报载

欧洲已公布经济指标--2017/3/2
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透上海6月21日电---中国证券报周四援引消息人士称,6月前15日,工行(601398.SS)等四大银行新增贷款为250亿元人民币.但鉴于季末往往是突击放贷关键时点,市场人士预计,6月银行新增贷款将达9,000亿元到1万亿元.
报导引述业内人士表示,今年以来各月月内新增信贷呈现"前低后高"走势,月末商业银行的信贷投放激增.一般每月贷款的一半以上集中于后10天甚至最后五天投放.
"为实现稳增长,银行会逐步加大对实体经济的支持力度."接近监管层的人士称.
此前有消息称,6月初,银监会要求商业银行加大信贷投放力度,尤其是对"铁(路)公(路)基(础设施)"和保障房等领域的信贷支持.
中国四大国有银行包括工商银行(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS).
报导引述分析人士认为,按全年新增信贷8万亿元及3:3:2:2的季度投放节奏,二季度将新增近2.4万亿元.而4月新增贷款6,818亿元,5月增至7,932亿元,按二季度2.4万亿目标,6月新增贷款规模近1万亿元.
业内人士并称,5月以来,在"稳增长"政策背景下,一批重大项目审批提速对信贷需求带动作用将进一步显现,这部分贷款将在6、7月逐渐释放,信贷增速有望缓步回升.
此外,报导还表示,目前监管层要求商业银行全面恢复对省级融资平台的信贷支持,防止出现较大流动性风险.交通银行首席经济学家连平认为,支持方式可能包括允许银行向那些能够创造充裕现金流的项目发放新的贷款.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月