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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 09:32 BJT

更正:〔美股业绩〕美光第三季遭遇净亏损,因NAND产品利润率大幅下滑(更新版)

(更正:因译文有误,内文第四段"合每股亏损0.07美元"应去掉"亏损".)

路透6月20日电---美国记忆体晶片大厂美光(Micron Technology)(MU.O)公布季度亏损远超预期,因为动态随机存取记忆体(DRAM)的价格上涨未能抵消NAND快闪记忆体产品销售利润率下滑的影响.

美光称,主要用于个人电脑(PC)的DRAM晶片(芯片)第三季营收跳升20%,因销售量上升且平均售价较第二季增长7%.

截至5月31日当季,美光NAND快闪记忆体产品的销售量较第二季增加40%.NAND快闪产品用于通用串列汇流排(USB)快闪驱动器及固态驱动器.但平均售价下滑抵消了销量增加的利好影响.

美光公布,3-5月净亏3.2亿美元,合每股亏损0.32美元,上年同期为净利7,500万美元,合每股0.07美元.

美光期内净营收小幅增至21.7亿美元,上年同期为21.4亿美元.美光正就收购破产的日本芯片商尔必达记忆体(Elpida Memory)进行排他性谈判.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计,该公司第三季每股料亏损0.20美元,营收料为近20亿美元.

若与尔必达达成协议,美光在全球DRAM芯片市场上的份额将达25%,仅次于三星电子(005930.KS).

日本时事社本月稍早报导称,美光可能要求债权人减免尔必达90%的无担保债务.[ID:nSB1582960]

美光股价周三在Nasdaq收报6.12美元,在盘后交易中下跌2%,至6.00美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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