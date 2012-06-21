更正:〔美股业绩〕美光第三季遭遇净亏损,因NAND产品利润率大幅下滑(更新版)

欧洲已公布经济指标--2017/3/2
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(更正:因译文有误,内文第四段"合每股亏损0.07美元"应去掉"亏损".)
路透6月20日电---美国记忆体晶片大厂美光(Micron Technology)(MU.O)公布季度亏损远超预期,因为动态随机存取记忆体(DRAM)的价格上涨未能抵消NAND快闪记忆体产品销售利润率下滑的影响.
美光称,主要用于个人电脑(PC)的DRAM晶片(芯片)第三季营收跳升20%,因销售量上升且平均售价较第二季增长7%.
截至5月31日当季,美光NAND快闪记忆体产品的销售量较第二季增加40%.NAND快闪产品用于通用串列汇流排(USB)快闪驱动器及固态驱动器.但平均售价下滑抵消了销量增加的利好影响.
美光公布,3-5月净亏3.2亿美元,合每股亏损0.32美元,上年同期为净利7,500万美元,合每股0.07美元.
美光期内净营收小幅增至21.7亿美元,上年同期为21.4亿美元.美光正就收购破产的日本芯片商尔必达记忆体(Elpida Memory)进行排他性谈判.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计,该公司第三季每股料亏损0.20美元,营收料为近20亿美元.
若与尔必达达成协议,美光在全球DRAM芯片市场上的份额将达25%,仅次于三星电子(005930.KS).
日本时事社本月稍早报导称,美光可能要求债权人减免尔必达90%的无担保债务.[ID:nSB1582960]
美光股价周三在Nasdaq收报6.12美元,在盘后交易中下跌2%,至6.00美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月