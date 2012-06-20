《汇市简讯》美元/日圆隔夜上涨,受空头回补提振

2348GMT * 空头回补提振美元/日圆隔夜上涨 * 从东京定盘后低点78.80涨至79.71,触发了79.50上方的停止单 * 上档有更多停止单,在79.80-85上方,79.95-80.00,在80.40更多 * 支撑位目前在云区转换线79.16 * 基准线在79.02,200日均线在78.76,将提供进一步支撑 * 亚洲时段迄今在79.45-54区间交投(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍