版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 07:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆隔夜上涨,受空头回补提振

2348GMT * 空头回补提振美元/日圆隔夜上涨 * 从东京定盘后低点78.80涨至79.71,触发了79.50上方的停止单 * 上档有更多停止单,在79.80-85上方,79.95-80.00,在80.40更多 * 支撑位目前在云区转换线79.16 * 基准线在79.02,200日均线在78.76,将提供进一步支撑 * 亚洲时段迄今在79.45-54区间交投(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐