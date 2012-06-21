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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 08:14 BJT

〔新西兰经济〕增长显现强势,但仍有可能出现波动--财长

路透惠灵顿6月21日电---新西兰财长英格利希周四表示,该国经济仍保持强势,但一段时期内仍可能出现曲折.

稍早官方数据显示,新西兰第一季国内生产总值(GDP)成长1.1%,为五年来最快增速.

经济学家原预期成长0.5%.

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