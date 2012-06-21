〔中国证券〕证监会放宽QFII等入市,远水难解近渴股市仍存下探压力(更新版2)

(新增分析师评论和市场反应)

* 证监会放宽QFII等,旨在吸引更多资金入市

* 但远水难解近渴,短期对市场提振有限

* 沪综指开低走低,跌幅逾1%

* 短期大盘料续下探2,250点,资金持续趋紧

路透上海/北京6月21日电---为吸引更多资金入市,中国证监会宣布拟放松合格境外机构投资者(QFII)和基金管制.分析人士称,此举突显中国鼓励长期资金入市的决心;不过远水难解近渴,短期对提振市场信心的作用有限.

证监会周三晚间在其网站发布相关征求意见稿称,将取消对基金公司持股5%以下股东的审核和内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定;并将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%,单个境外投资者的持股限制不变.

"资金来源渠道放宽,但短期资金还不能马上进入市场,且对市值影响较小,远水解不了近渴."第一创业证券分析师郭树华分析称.

该分析师还指出,除了资金问题,市场更担忧经济和上市公司业绩下滑,所以对这种消息免疫性较强,没有太多影响.

继前两日中国股市沪综指.SSEC持续缩量收跌后,昨晚证监会的一纸公告亦未能令股市摆脱颓势,沪市周四低开低走.截至本地时间11:10分,跌幅已进一步扩大至1.32%.

今年4月,中国宣布将QFII的投资总额提高至800亿美元,之后亦表示放宽QFII资格限制等,同时将在鼓励保险资金等长期资金入市方面给予更大力度的政策支持.沪综指4月一度累计上涨5.9%.

华西证券分析师曹雪峰亦表示,证监会鼓励长期资金入市的意图非常明显,OFII额度提升对市场会有一些好处,不过杯水车薪.市场目前正面临投资者信心不足及季末银行揽储分流资金的压力.

意见稿显示,证监会同时将降低QFII资格要求,其中资产管理机构、保险公司、其他机构投资者(养老金、主权基金等)的经营时间由五年降为两年,证券资产规模由50亿美元降为5亿美元,体现了鼓励境外长期资金进入的政策导向.

此外为增加运作便利,允许QFII为自有资金或管理的客户资金分别开立证券账户,并通过修改相关规定,满足QFII选择多个交易券商的需求;并扩大投资范围,在已允许参与股指期货交易的基础上,允许QFII进入银行间债券市场.

证监会有关部门负责人表示,目前已有172家境外机构获得QFII资格,其中145家QFII累计获批272.63亿美元额度,累计净汇入资金1,254亿元人民币,QFII账户资产合计约2,713亿元,持股市值约占A股流通市值的1.1%.

**短期市场料继续下探**

虽然从长期来看,放宽资金来源渠道对市场总体利好,然而未来QFII亦将视市况择机入市,且不排除出现其他对冲因素及其他投资品分流市场资金的情况.

"虽然政策长期是利好,不过也会有对冲因素,包括新三板和国际版等."曹雪峰并指出,在有了资金的情况下,投资者会否考虑其他投资品也将影响资金情况,比如近期地产销量回升,且季末银行理财产品销售亦不错.

他预计,由于通常二季度末资金最紧,预计本月底沪市成交将达到地量,短期大盘亦可能继续下探2,250点.昨日中国沪市成交额仅约500亿元人民币而已.

郭树华亦认为,近期市场有可能跌穿2,250点,尤其一旦失去前期防御性板块的热点支撑后,继续下探的概率较大."即便反弹,市场也是以先跌出空间之后,再反弹的走势为主".

昨日沪综指在周边市场普遍造好情况下收跌0.34%,报2,292.877点,本月该股指已累计下跌逾4%.

**降低基金公司准入门槛和业务管制**

此次证监会并就《证券投资基金管理公司管理办法》的修订草案向社会各界公开征求意见,修订草案适当降低基金公司准入门槛和业务管制,以调动公司股东、基金从业人员的积极性,进一步推动基金行业市场化.

草案规定,取消对持股5%以下股东的审核,便利民间资本进入基金行业,健全资本约束、推进股权多元化,为今后专业人士持股以及基金公司上市预留法律空间.

取消主要股东持股比例和关联持股限制,鼓励主要股东为基金公司提供持续有力的支持,同时加强董事会、监事会建设,完善公司治理,避免同业竞争,取消了内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定.

此外还将延长基金公司主要股东持股锁定期,强化监管措施,进一步规范股东、实际控制人行为,将主要股东的持股锁定期由1年延长为3年.同时,拓宽了境外股东的范围,将境外股东应当具备的资产管理经验从主要管理公募基金的经验拓宽到具有管理养老基金、慈善基金、捐赠基金等方面的经验.(完)

参看详情,请点选中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)