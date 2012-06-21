(重发)《中国报摘》--中国证券报6月21日

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* 头版头条:

--中国证监会拟修改相关规定,拓宽基金公司资产管理计划的投资范围.同时,取消对持股5%以下股东的审核,取消内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定.此外,证监会将放宽QFII持股比例限制，所有境外机构投资者的持股限制将由20%提高到30%.

* 其他:

--消息人士透露,6月前15日,四大银行新增贷款为250亿元人民币.从历史经验来看,季末往往是突击放贷关键时点.市场人士预计,6月银行新增贷款将达9000亿元到1万亿元.

--证监会有关部门负责人透露,证监会将证券期货行业统计指标规范化作为一项重点工作,首批完成了上市公司家数、总市值、市场股息率、市场静态市盈率等9项关键指标的标准制定.证监会将制定100多项指标的标准.

--银监会主席尚福林表示,未来中国银行业协会要加强风险监测和预判,及时向会员提示风险隐患,组织会员单位遏止逃废银行债务行为,加强客户违约信息共享.

--全国政协委员、全国政协经济委员会副主任李德水指出,要加强和改善宏观调控,对房地产市场的调控政策要把限购与促销相结合,坚决防止房价反弹并努力实现价格理性回归的调控目标.

--国家能源局发布相关意见提出,包括上游资源勘探开采、中游技术装备研发制造、下游能源基建项目及电站建设运营等几乎能源行业产业链的各个环节均鼓励民营资本涉足.(完)

--整理 刘昕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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