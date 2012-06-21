〔新西兰经济〕第一季经济成长录得五年最快增速,关注利率前景(更新版)

路透惠灵顿6月21日电---新西兰第一季经济成长录得五年来最快增速,受助于食品制造和牛奶生产行业的增长.新西兰元因此上涨,而该国央行更有余裕让利率可以处于纪录低位更久.

新西兰第一季经季节调整的国内生产总值(GDP)较上季增长1.1%,路透预估为0.5%.

新西兰央行预计当季经济成长率为0.4%.

近期经济指标所展现出的前景参差不齐,家庭和政府均收紧支出.

像企业信心和住房价格等数据均有改善,但基督城地震重建工作拖延、高失业率和全球不确定性将令经济承压.

"现阶段,这将不会影响利率的前景."摩根大通分析师Tom Kennedy表示.

"我们仍预计新西兰央行至少在2013年第一季前将按兵不动,如果有动作的话,利率有可能下调."

新西兰元兑美元NZD=反弹0.005美元至七周高位0.8012美元,之后报0.8000美元左右.利率期货<0#NBB:>下跌11点,因市场降低降息预期.(完)