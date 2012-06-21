〔新西兰经济〕第一季经济成长录得五年最快增速,关注利率前景(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透惠灵顿6月21日电---新西兰第一季经济成长录得五年来最快增速,受助于食品制造和牛奶生产行业的增长.新西兰元因此上涨,而该国央行更有余裕让利率可以处于纪录低位更久.
新西兰第一季经季节调整的国内生产总值(GDP)较上季增长1.1%,路透预估为0.5%.
新西兰央行预计当季经济成长率为0.4%.
近期经济指标所展现出的前景参差不齐,家庭和政府均收紧支出.
像企业信心和住房价格等数据均有改善,但基督城地震重建工作拖延、高失业率和全球不确定性将令经济承压.
"现阶段,这将不会影响利率的前景."摩根大通分析师Tom Kennedy表示.
"我们仍预计新西兰央行至少在2013年第一季前将按兵不动,如果有动作的话,利率有可能下调."
新西兰元兑美元NZD=反弹0.005美元至七周高位0.8012美元,之后报0.8000美元左右.利率期货<0#NBB:>下跌11点,因市场降低降息预期.(完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。