《新兴市场重要经济事件预告》--6月21日-6月28日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月21日(四)
卢森堡--欧元集团会议.
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(最后一日).
法兰克福--欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan将参加一个银行业促进印度出口的高级别会议(0900).
俄罗斯圣彼得堡--圣彼得堡国际经济论坛(至6月23日).
台北--台湾央行理监事会议(0900).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
6月22日(五)
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
6月23日(六)
巴塞尔--印度央行总裁苏巴拉奥将参加国际清算银行(BIS)双月会议和年度大会(至6月24日).
6月25日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.
路易港--毛里求斯央行发表6月11日货币政策委员会会议纪录(0900).
6月26日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开利率决定会议.
瑞士日内瓦--世界贸易组织(WTO)哥伦比亚贸易政策审议机构会议(至6月28日).
6月27日(三)
布加勒斯特--罗马尼亚央行货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.
伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(最后一日).
6月28日(四)
布鲁塞尔--欧盟峰会(至6月29日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家小组委员会会议(0800).
俄罗斯圣彼得堡--亚太经合组织(APEC)财经高官会议(至6月29日).
布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.会后发表声明(1100),随后举行记者会(1230).
安卡拉--土耳其央行公布6月21日货币政策委员会会议记录.
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英; 审校 郑茵
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。