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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 08:56 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月21日-6月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月21日(四)

卢森堡--欧元集团会议.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(最后一日).

法兰克福--欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan将参加一个银行业促进印度出口的高级别会议(0900).

俄罗斯圣彼得堡--圣彼得堡国际经济论坛(至6月23日).

台北--台湾央行理监事会议(0900).

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

6月22日(五)

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

6月23日(六)

巴塞尔--印度央行总裁苏巴拉奥将参加国际清算银行(BIS)双月会议和年度大会(至6月24日).

6月25日(一)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.

路易港--毛里求斯央行发表6月11日货币政策委员会会议纪录(0900).

6月26日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开利率决定会议.

瑞士日内瓦--世界贸易组织(WTO)哥伦比亚贸易政策审议机构会议(至6月28日).

6月27日(三)

布加勒斯特--罗马尼亚央行货币政策委员会会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.

伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(最后一日).

6月28日(四)

布鲁塞尔--欧盟峰会(至6月29日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家小组委员会会议(0800).

俄罗斯圣彼得堡--亚太经合组织(APEC)财经高官会议(至6月29日).

布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.会后发表声明(1100),随后举行记者会(1230).

安卡拉--土耳其央行公布6月21日货币政策委员会会议记录.

基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英; 审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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