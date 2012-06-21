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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 08:22 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初升穿8,800点,美联储政策决定打压日圆

路透东京6月21日电---日本股市日经指数周四上扬,美国联邦储备理事会(美联储, FED)决定不推出第三轮量化宽松政策、仅将卖短买长操作延长之后,日圆小幅走弱. 日经指数.N225上涨0.6%,报8,806.69点.东证股价指数.TOPX亦上涨0.6%,至751.75点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 洪曦;审校 程琳 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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