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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 08:32 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆走高,卖家再度出现

0011GMT * 空头回补隔夜提振欧元/日圆上涨,追随美元/日圆走势 * 从东京定盘后低点99.82涨至101.42 * 101.00上方的停止单被触发,101.50上方有更多停止单 * 回落,东京投资者逢高卖出 * 亚洲时段,从早盘高点101.00走低,目前约报100.65 * 支撑位在云区转换线100.03 * 交易商在100.00下方建立停止单 * 基准线在98.98(完) --编译 张涛;审校 王冠中

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