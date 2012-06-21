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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 08:24 BJT

〔韩国股市〕小跌,此前美联储决议令市场失望

路透首尔6月21日电---韩国股市周四盘初小跌,投资者锁定过去三个交易日的获利.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定延长卖短买长操作,令市场失望.

能源和化学类大盘股下跌,S-Oil Corp(010950.KS)和LG化学(051910.KS)分别挫低1.6%和0.9%.

0003GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.5%,报1,894.67点.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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