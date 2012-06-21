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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 08:51 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶盘初跌逾3%,此前美联储祭出温和举措

路透东京6月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶JRUc6在周四盘初跌逾3%,跟随隔夜石油及其他商品价格跌势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布较为温和的刺激举措来重振国内经济,未及市场所望.

0018GMT,TOCOM主力11月指标期胶JRUc6<0#2JRU:>跌7.4日圆,或2.9%,报244.8日圆,此前低见243.2日圆,为6月15日以来最低.(完)

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