美国新车主对免手控装置投诉最多--JD Power

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律6月20日电---J.D. Power and Associates周三称，消费者对其新车中的声控系统等新技术继续困惑不已，但总体上美国车辆质量为历史最好时期。
车主对这些新技术的抱怨，有损福特(F.N)在J.D. Power and Associates新车买家年度调查中的排名，该公司已从一年前的第23名降到第27名。
就在两年前，福特在这项调查中还排第五名，在非豪华品牌中排名最高。在这期间，该公司将MyFord Touch和Sync声控系统推广到更多车型上。
今年，本田汽车(7267.T)成为非豪华品牌中排名最高的汽车品牌。今年的调查从一年前的32个汽车品牌增加至34个。
在今年的调查中，丰田汽车(7203.T)旗下的豪华品牌雷克萨斯连续第二年蝉联第一。该项调查主要调查车主购车后90天内对车辆质量的评价。该调查于2月至5月间进行。
J.D. Power and Associates全球汽车研究副总裁萨金特（Dave Sargent）称，新车中的免手控装置不能辨认语音指令，成为调查中最常报告的问题。
他指出，直到过去几年，汽车中的免手控装置还不是很常见，但在今年，80%以上的车主称他们的车上配有某种形式的免手控装置。
他还称，好消息是新车的总体质量从没像现在这么好过，风噪及路噪、发动机故障、以及其他传统质量问题的投诉都大大减少。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
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