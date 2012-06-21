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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 09:01 BJT

〔表格〕6月16日止当周外资在日本股市买超588亿日圆

路透东京6月21日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市转为买超,此前为连续八周卖超.

外资上周买超588亿日圆(7.40亿美元)的日本股票,此前一周为卖超1,872亿日圆.

外资为连续第四周买超日本债券,买入近4,126亿日圆,此前一周为买超4,766亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

6月10-16日 +58.8 +412.6 -1,149.2

6月3-9日 -187.2 r +476.6 r +340.8

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

6月10-16日 +41.1 +70.8 +19.4

6月3-9日 +45.3 r -158.0 r -31.9 (完)

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--编译 肖群英;审校 郑茵

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