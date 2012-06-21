〔表格〕6月16日止当周外资在日本股市买超588亿日圆

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京6月21日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市转为买超,此前为连续八周卖超.
外资上周买超588亿日圆(7.40亿美元)的日本股票,此前一周为卖超1,872亿日圆.
外资为连续第四周买超日本债券,买入近4,126亿日圆,此前一周为买超4,766亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
6月10-16日 +58.8 +412.6 -1,149.2
6月3-9日 -187.2 r +476.6 r +340.8
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
6月10-16日 +41.1 +70.8 +19.4
6月3-9日 +45.3 r -158.0 r -31.9 (完)
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--编译 肖群英;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。