《中国报摘》--其他报纸重要消息6月21日

--中国科技部颁布19条意见支持民间资本进入科技创新领域.包括将促进科技与金融结合,进一步拓宽民间资本进入科技创新领域的渠道;支持符合条件的民营科技企业在主板、中小企业板和创业板上市等.

--中国建筑(601668.SS)公告称,公司近期获得五个重大项目,合同总金额达387.2亿元人民币,占2011年度经审计营业收入的8%.

----评论文章称,中国的外资增速放缓可以促使其更加重视改善民间资本的发展环境,将更多精力放在扩内需、调结构上来.何况,尽管自去年11月份以来实际使用外资连续6个月负增长,但中国仍然是世界上吸收外资最多的国家之一,利用外资的基数仍很大,个别经济指标增速上的"消""长",不值得过度解读和惊慌.