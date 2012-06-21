《中国报摘》--其他报纸重要消息6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国科技部颁布19条意见支持民间资本进入科技创新领域.包括将促进科技与金融结合,进一步拓宽民间资本进入科技创新领域的渠道;支持符合条件的民营科技企业在主板、中小企业板和创业板上市等.
--工信部副部长苏波在发布会上表示,稀土交易平台很快就能推出.业内人士认为,推出交易平台有利于规范市场价格体系,推动稀土价格合理回升.
--中国建筑(601668.SS)公告称,公司近期获得五个重大项目,合同总金额达387.2亿元人民币,占2011年度经审计营业收入的8%.
**人民日报**
----评论文章称,中国的外资增速放缓可以促使其更加重视改善民间资本的发展环境,将更多精力放在扩内需、调结构上来.何况,尽管自去年11月份以来实际使用外资连续6个月负增长,但中国仍然是世界上吸收外资最多的国家之一,利用外资的基数仍很大,个别经济指标增速上的"消""长",不值得过度解读和惊慌.
**第一财经日报**
--权威人士表示,目前银行间私募债—非金融企业定向债务融资工具已经发行2,000多亿元,累计注册额度达到3,100多亿元;到今年底,保守估计定向工具存量会超过4,000亿元,不排除突破5,000亿元大关.
**21世纪经济报 道**
--记者从国有大行获得的数据显示,6月前两周，工、建、中、农四大国有银行各项存款较月初大幅下降4,600亿,存款继续流失的态势也加剧了月末季末大规模冲刺的难度.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/沈燕; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。