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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 09:25 BJT

〔中国公开市场〕今日进行50亿元91天正回购,本周净投放550亿--业内人士

路透上海6月21日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行50亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场继续净投放,规模550亿元.

央行公开市场本周二进行了200亿元28天期正回购,中标利率持平于2.75%.而在央行三年半来首度降息之后,上周进行的300亿元28天期正回购中标利率则应声下跌5个基点(bp)至2.75%.分析人士指出,整体资金利率已经上行,限制了正回购利率续跌空间,但跟随资金利率"水涨船高"的可能性也很小.[CN/MMTCN]

上周央行公开市场共净投放360亿元.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作,但中标利率双双下调.其中上周四进行的150亿元91天正回购,中标利率下跌9bp至3.05%.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

中国公开市场央行票据及正回购操作一览表.....[CN/MMTCN-CFACT]

中国央行票据未到期一览表...................[CN/MMTCN-CFACT]

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