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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 08:56 BJT

〔韩国汇市〕美联储延长扭转操作推动韩元/美元小涨,韩债期货下跌

路透首尔6月21日电---韩元兑美元周四早盘小幅上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)延长了当前的货币刺激举措,但未宣布任何额外的宽松政策来帮助乏力的美国经济.

0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,150.3,较周三国内收盘价1,151.0微涨0.06%.

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