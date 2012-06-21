版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 09:09 BJT

〔标题新闻〕惠誉称如果希腊从欧元区无序退出,欧洲保险商信用评级将遭下调

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8HJEQ7]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐