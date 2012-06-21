《中国债券市场每日交易备忘》--6月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国鲁南制药5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 恒力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 春和集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 重庆城市交通开发投资集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 格盟国际能源15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和光大银行主承 江苏农垦集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和广发银行主承 忠旺集团20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行和工商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 金正大( 002470.SZ )5亿元三年期中票1282203,票面利率5.08% 福州市水务投资发展公司3亿元五年期中票1282204,票面利率6.35% 中船工业集团60亿元10年期中票1282205,票面利率5.03% 长沙中小企业3.2亿元三年期集合票据1283016,票面利率5.50% 财政部代发206亿元三年期地方政府债129101,票面利率2.76% 重庆对外经贸集团5亿元一年期短融041261023,票面利率4.39% 京煤集团5亿元一年期短融041263003,票面利率3.66% 北京粮食集团5亿元一年期短融041269015,票面利率3.94% 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )35亿元九个月期超短融011216001,票面利率3.15% 中粮集团50亿元九个月期超短融011214001,票面利率3.15% 东营中小企业2.1亿元三年期集合票据051202004,票面利率5.55% 中国轻工集团4亿元一年期短融041254029,票面利率3.69% 华能集团30亿元一年期短融041251017,票面利率3.40% 重庆新华书店集团公司3亿元一年期短融041260030,票面利率4.39% 长江三峡集团40亿元一年期短融041251016,票面利率3.25% 大众交通( 600611.SS )( 900903.SS )15亿元一年期短融041255013,票面利率3.94% 鞍钢股份( 000898.SZ )( 0347.HK )30亿元一年期短融041254026,票面利率3.40% 中粮屯河( 600737.SS )5亿元一年期短融041254028,票面利率3.94% 新海宜( 002089.SZ )0.5亿元一年期短融041254027,票面利率6.50% 中国铝业公司60亿元三个月期超短融011215001,票面利率3.05% ============================================================================== 三、缴款: 中信银行( 601998.SS )( 0998.HK )200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1212001,票面利率5.15% 信阳华信投资集团10亿元七年期固息债1280179,票面利率6.95% 嘉兴经济技术开发区投资发展集团9亿元七年期固息债1280180,票面利率6.78% 天津津南城市建设投资公司15亿元七年期固息债1280182,票面6.95% 江苏连云发展集团9亿元七年期固息债1280184,票面利率6.10% 广汇汽车服务10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 广州港集团5亿元一年期短融 四川交投集团15亿元一年期短融 上海均瑶集团8亿元一年期短融 江苏奕淳集团4亿元一年期短融 大恒科技( 600288.SS )2亿元一年期短融 双环科技( 000707.SZ )1亿元一年期短融 浙江省能源集团15亿元五年期中票 浙江商业集团14亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 陕西电子信息集团4亿元一年期短融1181286到期兑付,票面利率5.46% 重庆交通旅游投资集团12亿元10年期固息债078026付息,票面利率4.80% 深发展( 000001.SZ )5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(三个月Shibor基准)081602付息,基本利差1.40% 财政部280亿元30年期固息国债100018付息,票面利率4.03% 财政部代发286亿元三年期固息地方债109101付息,票面利率2.77% 财政部代发152亿元五年期固息地方债109102付息,票面利率2.90% 浙江吉利控股集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180122付息,票面利率6.40% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周四援引消息人士称,6月前15日,工行( 601398.SS )等四大银行新增贷款为 250亿元人民币.但鉴于季末往往是突击放贷关键时点,市场人士预计,6月银行新增贷款将达 9,000亿元到1万亿元.[ID:nSB1623432] --中国证监会宣布拟放松合格境外机构投资者(QFII)和基金管制,以吸引更多资金入市. 其中,将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%,单个境外投资者的持股限制不变. [ID:nSB1623468] --美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三决定推出再一轮货币政策刺激举措,并称准备好 采取更多行动扶助日益脆弱的美国经济复苏.美联储扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买 长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.[ID:nSB1623164] --6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞