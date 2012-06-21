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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 08:57 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国鲁南制药5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  恒力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承
  春和集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承  
  重庆城市交通开发投资集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承                                                                     
  格盟国际能源15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和光大银行主承                                              
  江苏农垦集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和广发银行主承
  忠旺集团20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行和工商银行主承     
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  二、新债上市:

  金正大(002470.SZ)5亿元三年期中票1282203,票面利率5.08%
  福州市水务投资发展公司3亿元五年期中票1282204,票面利率6.35%
  中船工业集团60亿元10年期中票1282205,票面利率5.03%
  长沙中小企业3.2亿元三年期集合票据1283016,票面利率5.50%
  财政部代发206亿元三年期地方政府债129101,票面利率2.76%
  重庆对外经贸集团5亿元一年期短融041261023,票面利率4.39%
  京煤集团5亿元一年期短融041263003,票面利率3.66%
  北京粮食集团5亿元一年期短融041269015,票面利率3.94%
  华电国际(1071.HK)(600027.SS)35亿元九个月期超短融011216001,票面利率3.15%
  中粮集团50亿元九个月期超短融011214001,票面利率3.15%  
  东营中小企业2.1亿元三年期集合票据051202004,票面利率5.55%
  中国轻工集团4亿元一年期短融041254029,票面利率3.69%
  华能集团30亿元一年期短融041251017,票面利率3.40%
  重庆新华书店集团公司3亿元一年期短融041260030,票面利率4.39%
  长江三峡集团40亿元一年期短融041251016,票面利率3.25%
  大众交通(600611.SS)(900903.SS)15亿元一年期短融041255013,票面利率3.94%
  鞍钢股份(000898.SZ)(0347.HK)30亿元一年期短融041254026,票面利率3.40%
  中粮屯河(600737.SS)5亿元一年期短融041254028,票面利率3.94%
  新海宜(002089.SZ)0.5亿元一年期短融041254027,票面利率6.50% 
  中国铝业公司60亿元三个月期超短融011215001,票面利率3.05%
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  三、缴款:  

  中信银行(601998.SS)(0998.HK)200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1212001,票面利率5.15%
  信阳华信投资集团10亿元七年期固息债1280179,票面利率6.95%
  嘉兴经济技术开发区投资发展集团9亿元七年期固息债1280180,票面利率6.78%
  天津津南城市建设投资公司15亿元七年期固息债1280182,票面6.95%
  江苏连云发展集团9亿元七年期固息债1280184,票面利率6.10%
  广汇汽车服务10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票
  广州港集团5亿元一年期短融 
  四川交投集团15亿元一年期短融
  上海均瑶集团8亿元一年期短融
  江苏奕淳集团4亿元一年期短融
  大恒科技(600288.SS)2亿元一年期短融
  双环科技(000707.SZ)1亿元一年期短融
  浙江省能源集团15亿元五年期中票
  浙江商业集团14亿元一年期短融
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  四、还本付息:

  陕西电子信息集团4亿元一年期短融1181286到期兑付,票面利率5.46%
  重庆交通旅游投资集团12亿元10年期固息债078026付息,票面利率4.80%
  深发展(000001.SZ)5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(三个月Shibor基准)081602付息,基本利差1.40%
  财政部280亿元30年期固息国债100018付息,票面利率4.03%
  财政部代发286亿元三年期固息地方债109101付息,票面利率2.77%
  财政部代发152亿元五年期固息地方债109102付息,票面利率2.90%
  浙江吉利控股集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180122付息,票面利率6.40%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周四援引消息人士称,6月前15日,工行(601398.SS)等四大银行新增贷款为
250亿元人民币.但鉴于季末往往是突击放贷关键时点,市场人士预计,6月银行新增贷款将达
9,000亿元到1万亿元.[ID:nSB1623432]
  --中国证监会宣布拟放松合格境外机构投资者(QFII)和基金管制,以吸引更多资金入市.
其中,将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%,单个境外投资者的持股限制不变.
[ID:nSB1623468]
  --美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三决定推出再一轮货币政策刺激举措,并称准备好
采取更多行动扶助日益脆弱的美国经济复苏.美联储扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买
长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.[ID:nSB1623164]

  --6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞

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