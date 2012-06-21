〔欧元债市〕德国零票息两年期公债标售获投资者追捧,避险心态占据主导

路透伦敦6月20日电---德国周三标售的40亿欧元零票息两年期公债受到投资者的热捧,因后者迫切希望保护本金免受欧元区债务危机加深的冲击.

高流动性的德国公债,特别是较短期公债的买需强劲,已令德债收益率全面下跌至纪录低位,两年期德债收益率在6月初时甚至一度为负.欧债危机正在重创西班牙,并可能殃及意大利,德债被认为是一种安全投资.

鉴于动荡局面短期内难以结束,投资者更加关心的是保住本金,而非追求收益率.

根据路透数据,是次标售的投标倍数为1.9,高于两年期德债今年标售的平均投标倍数1.86.

平均得标利率为0.1%,今年迄今的平均得标利率为0.19%.与之形成鲜明对比的是,西班牙周二标售的12个月期国库券平均得标利率为5.07%,创欧元问世以来高位[ID:nSB1619310],因为投资者担忧西班牙不久将不得不寻求国际援助.

尽管上周人们担心,柏林为保证欧元区不至解体可能不得不承担大部分支出,这让德债承受一些压力,但从历史标准来看,德债收益率仍处于极低水准.

"人们在讨论危机解决方案对德债收益率的潜在影响,目前的不确定性似乎太大,足以吸引保本避险买盘,大家不在意德债收益率明显偏低的劣势,"Rabobank策略师Richard McGuire表示.

德国两年期/10年期公债的利差在标售后收窄至147个基点,标售前为148个基点.

本周欧元区债市所面临的巨大考验将是,周四西班牙两年期、三年期和五年期公债的标售.(完)