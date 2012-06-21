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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 09:24 BJT

〔国际油市〕美原油期货创逾八个月低位,因库存增加且联储决策令人失望

路透新加坡6月21日电---美国原油期货CLc1跌逾1美元至每桶80.39,为逾八个月最低位,因数据显示美国原油库存意外增加,且美联储仅仅延长卖短买长操作,令市场感到失望.(完)

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