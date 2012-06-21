版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 09:24 BJT

〔标题新闻〕日本航空申请在9月份重新上市,此前已透过IPO募集资金约80亿美元--消息人士

注:首次公开发行(IPO)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8HK1ZK]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐