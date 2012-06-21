《中国重要政经日程》--6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=============================今日重要政经日程==========================
6/21(四)
*--国务院总理温家宝出席联合国可持续发展大会并对巴西进行正式访问.
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
--贸促会主办的2012中外服务贸易企业洽谈会在北京举行,至周五.
--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行.
=============================近日重要政经日程==========================
6/27(三)
--全球经济变局下的中国西部战略国际论坛在西安举行.
6/28(四)
--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
6/30(六)
--中国反垄断法实施细则研讨会在北京召开.
7/4(三)
--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.
7/6(五)
--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.
7/10(二)
*--第三届中国小额信贷创新论坛在沈阳举行,至11日.
7/19(四)
--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.
8/20(一)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
8/26(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。