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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 09:16 BJT

〔中国个股〕中国建筑近期获得387.2亿元项目,相当于去年营收的8%

路透北京6月21日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四公告,近期获得五个重大施工项目,合同总金额387.2亿元人民币,相当于其2011年度营收的8.0%.

中国建筑近期获得深圳市轨道交通9号线BT工程项目,项目金额为153亿元;中国建筑国际集团有限公司获得港珠澳大桥观景山至香港口岸段工程项目,项目金额为72.8亿元.

中国建筑此前已公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.

中国建筑周三收报3.36元,过去一个月累计上涨4.35%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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