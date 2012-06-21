版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 09:21 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆突破200日均线

0108GMT * 澳元/日圆走强,突破200日均线 * 从东京定盘后低点80.08涨至81.42,接近云区底部 * 今日移动均线在80.73,构成支撑 * 云区底部在81.50,云区快速下降 * 转换线迅速上升,在79.74,提供支撑 * 如果进入云区,澳元/日圆今日可能涨向云区高端83.96 * 100日均线在82.93(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐