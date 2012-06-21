〔欧元区金融〕西班牙危机导致风险蔓延,意大利或重回风暴中心

* 西班牙银行业救助的辐射作用给意大利带来压力

* 市场担心西班牙将寻求全面救助

* 意大利和西班牙债务市场关联度较高

* 风险蔓延将损害意大利资产

路透伦敦6月20日电---意大利存在重新陷入欧元区债务危机漩涡中心的风险,这是由于西班牙银行业救助的后续影响使市场融资成本更为高昂,尽管意大利经济基本面要强于西班牙.

意大利和西班牙公债的关联度自3月以来即大幅上升,显示出意大利也受到持有西班牙债券风险上升的牵连.

许多市场人士认为,借贷成本上升将令西班牙寻求全面救助,进而打击投资者对意大利等评级较低欧元区公债的信心,并且一旦意大利要求救助,该地区抒困基金将会耗尽.

意大利和西班牙分别是欧元区第三大和第四大经济体.如果西班牙需要寻求全面救助(许多分析师也正是这样预计的),这将会大量消耗该地区的救助基金.

在缺乏危机解决方案或欧洲央行(ECB)进一步公债购买行动的情况下,风险蔓延料使得意大利借贷成本上升,该国很可能步西班牙后尘,受到市场的密切观察.

"...只要不存在解决问题的适当计划,市场就总会担心下一个国家."摩根大通分析师Emmanuel Cau称.