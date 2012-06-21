《汇市简讯》新西兰元/日圆进入云区,小涨至63.69

0115GMT * 新西兰元/日圆逼近云区底部 * 今日云区底部下降,在63.01,使得其进入云区 * 200日均线在62.63,形成强劲支撑 * 在云区顶部和100日均线下方,不存在技术阻力位 * 100日均线在64.73,云区顶部在64.78 --编译 张涛; 审校 艾茂林