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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 10:13 BJT

〔路透专访〕英国公债市场料可从容应对更多宽松举措--DMO主管席曼

路透伦敦6月20日电---英国债务管理局(DMO)局长席曼(Robert Stheeman)周三表示,英国央行若推出进一步刺激措施,不太可能导致英国公债市场出现混乱.

席曼接受路透专访时还指出,欧元区形势陷入混乱可能对英国初级市场交易商造成连带影响.

此前英国央行公布的6月会议记录显示,九名央行官员中有四人投票赞成央行重启量化宽松计划,因担心欧元区形势发展以及通胀率回落速度快于他们的预期.

英国央行已根据量化宽松计划买入3,250亿英镑公债,随后在5月中止该计划.

"就算出台更多量化宽松举措,也不大可能影响到公债市场的顺利运行."席曼在参加一个投资者论坛的间隙对路透表示.

"眼下随着我们继续发债,公债市场仍在成长.我认为公债市场的流动性状况还没有达到央行可能感到担心的水平."他说,"过去的经验已经证明,市场对于大型单一投资者的出现具有相当高的韧性."

席曼预期,海外投资者的需求仍将强劲,但也警告称,若欧元区债务危机出现了不可控的结果,可能对一些英国公债初级市场交易商造成负面冲击.

"这将是一个大问题,我们已经意识到这点.我们要尽可能保持联系渠道的通畅,以便在必要时可以作出反应,调整可能给我们带来麻烦的市场架构."(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

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